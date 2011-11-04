Результати матчів 4-го туру групового раунду Ліги Європи
Металіст виграв і впевнено лідирує в групі
Закінчилися матчі 4-го туру групового раунду Ліги Європи
Група A
Рубін - Тоттенхем 1:0
Шемрок Роверс - ПАОК 1:3
Після чотирьох ігор: ПАОК - 8 очок, Тоттенхем - 7, Рубін - 7, Шемрок Роверс - 0
Наступні матчі 30 листопада: Тоттенхем - ПАОК, Рубін - Шемрок Роверс
Група B
Копенгаген - Ганновер 1:2
Ворскла - Стандард 1:3
Після чотирьох ігор: Ганновер - 8 очок, Стандард - 8, Копенгаген - 4, Ворскла - 1
Наступні матчі 30 листопада: Стандард - Ганновер, Ворскла - Копенгаген
Група C
ПСВ - Хапоель 3:3
Легія - Рапід 3:1
Після чотирьох ігор: ПСВ - 10 очок, Легія - 9, Рапід - 3, Хапоель - 1
Наступні матчі 30 листопада: Рапід - Хапоель, Легія - ПСВ
Група D
Васлуй - Спортинг 1:0
Лаціо - Цюріх 1:0
Після чотирьох ігор: Спортінг - 9 очок, Васлуй - 5, Лаціо - 5, Цюріх - 2
Наступні матчі 1 грудня: Васлуй - Лаціо, Спортинг - Цюрих
Група E
Бешикташ - Динамо 1:0
Маккабі - Сток Сіті - 1:2
Після чотирьох ігор: Сток Сіті - 10 очок, Бешикташ - 6, Динамо - 5, Маккабі - 1
Наступні матчі 1 грудня: Сток Сіті - Динамо, Маккабі - Бешикташ
Група F
ПСЖ - Слован 1:0
Зальцбург - Атлетік 0:1
Після чотирьох ігор: Атлетік - 10 очок, ПСЖ - 7, Зальцбург - 4, Слован - 1
Наступні матчі 1 грудня: Зальцбург - ПСЖ, Атлетік - Слован
Група G
Металіст - Мальме 3:1 (Тайсон 46, 56, Фініньо 90 - Ранеджі 66)
Аустрія - АЗ 2:2
Після чотирьох ігор: Металіст - 10 очок, АЗ - 6, Аустрія - 6, Мальме - 0
Наступні матчі 30 листопада: Металіст - Аустрія, Мальме - АЗ
Група H
Бірмінгем - Брюгге 2:2
Брага - Марібор 5:1
Після чотирьох ігор: Брюгге - 7 очок, Бірмінгем - 7, Брага - 7, Марібор - 1
Наступні матчі 30 листопада: Марібор - Брюгге, Брага - Бірмінгем
Група I
Селтік - Ренн 3:1
Атлетіко - Удінезе 4:0
Після чотирьох ігор: Удінезе - 7 очок, Атлетіко - 7, Селтік - 5, Ренн - 2
Наступні матчі 30 листопада: Ренн - Удінезе, Селтік - Атлетико
Група J
Шальке - АЕК Ларнака 0:0
Стяуа - Маккабі 4:2
Після чотирьох ігор: Шальке - 8 очок, Маккабі - 6, Стяуа - 5, АЕК - 2
Наступні матчі 1 грудня: Шальке - Стяуа, АЕК - Маккабі
Група K
Фулхем - Вісла 4:1
Твенте - Оденсе 3:2
Після чотирьох ігор: Твенте - 10 очок, Фулхем - 7, Оденсе - 3, Вісла - 3
Наступні матчі 1 грудня: Твенте - Фулхем, Оденсе - Вісла
Група L
АЕК - Локомотив 1:3
Андерлехт - Штурм 3:0
Після чотирьох ігор: Андерлехт - 12 очок, Локомотив - 9, Штурм - 3, АЕК - 0
Наступні матчі 1 грудня: Локомотив - Штурм, АЕК - Андерлехт