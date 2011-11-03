Динамо програло в Стамбулі

У Ворскли справи не кращі...

Триває четвертий тур групового раунду Ліги Європи. Сьогодні грають три українські команди. Завершилися матчі в Стамбулі й Полтаві. Приводів для радості наразі немає. Бешикташ – Динамо 1:0 Гол: Коркмаз 67 Ворскла – Стандард 1:3 Голи: Курилов 5 – Сейхас 16, Кану 45, Тчіте 73 Ситуація в групах: Група В 1 Ганновер 8 2 Стандард 8 3 Копенгаген 4 4 Ворскла 1 Група Е 1 Сток Сіті 10 2 Бешикташ 6 3 Динамо 5 4 Маккабі 1

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