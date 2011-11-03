Динамо програло в Стамбулі

21:53, 03 листопада 2011
Спорт
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У Ворскли справи не кращі...

Триває четвертий тур групового раунду Ліги Європи. Сьогодні грають три українські команди.

Завершилися матчі в Стамбулі й Полтаві. Приводів для радості наразі немає.

Бешикташ – Динамо 1:0

Гол: Коркмаз 67

Ворскла – Стандард 1:3

Голи: Курилов 5 – Сейхас 16, Кану 45, Тчіте 73

Ситуація в групах:

Група В

1 Ганновер 8

2 Стандард 8

3 Копенгаген  4

4 Ворскла 1

Група Е

1 Сток Сіті 10

2 Бешикташ 6

3 Динамо 5

4 Маккабі 1

 

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