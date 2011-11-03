Динамо програло в Стамбулі
21:53, 03 листопада 2011Спорт
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У Ворскли справи не кращі...
Триває четвертий тур групового раунду Ліги Європи. Сьогодні грають три українські команди.
Завершилися матчі в Стамбулі й Полтаві. Приводів для радості наразі немає.
Бешикташ – Динамо 1:0
Гол: Коркмаз 67
Ворскла – Стандард 1:3
Голи: Курилов 5 – Сейхас 16, Кану 45, Тчіте 73
Ситуація в групах:
Група В
1 Ганновер 8
2 Стандард 8
3 Копенгаген 4
4 Ворскла 1
Група Е
1 Сток Сіті 10
2 Бешикташ 6
3 Динамо 5
4 Маккабі 1
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