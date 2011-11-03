Результати матчів 4-го туру Ліги чемпіонів (групи A-D)

06:00, 03 листопада 2011
Спорт
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Групи A-D  

Закінчилися матчі 4-го туру групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА в групах A-D.

Група А

Вільярреал - Манчестер Сіті 0:3

Баварія - Наполі 3:2

Після чотирьох турів: Баварія - 10 очок, Манчестер Сіті - 7, Наполі - 5, Вільярреал - 0

Наступні ігри 22 листопада: Баварія - Вільярреал, Наполі - Манчестер Сіті

Група B

Трабзонспор - ЦСКА 0:0

Інтер - Лілль 2:1

Після чотирьох турів: Інтер - 9 очок, ЦСКА - 5, Трабзонспор - 5, Лілль - 2

Наступні ігри 22 листопада: Трабзонспор - Інтер, ЦСКА - Лілль

Група C

Бенфіка - Базель 1:1

МЮ - Оцелул 2:0

Після чотирьох турів: Бенфіка - 8 очок, МЮ - 8, Базель - 5, Оцелул - 0

Наступні ігри 22 листопада: МЮ - Бенфіка, Оцелул - Базель

Група D

Аякс - Динамо Загреб 4:0

Ліон - Реал 0:2

Після чотирьох турів: Реал - 12 очок, Аякс - 7, Ліон - 4, Динамо - 0

Наступні ігри 22 листопада: Ліон - Аякс, Реал - Динамо

 

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