Результати матчів 4-го туру Ліги чемпіонів (групи A-D)

Групи A-D

Закінчилися матчі 4-го туру групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА в групах A-D. Група А Вільярреал - Манчестер Сіті 0:3 Баварія - Наполі 3:2 Після чотирьох турів: Баварія - 10 очок, Манчестер Сіті - 7, Наполі - 5, Вільярреал - 0 Наступні ігри 22 листопада: Баварія - Вільярреал, Наполі - Манчестер Сіті Група B Трабзонспор - ЦСКА 0:0 Інтер - Лілль 2:1 Після чотирьох турів: Інтер - 9 очок, ЦСКА - 5, Трабзонспор - 5, Лілль - 2 Наступні ігри 22 листопада: Трабзонспор - Інтер, ЦСКА - Лілль Група C Бенфіка - Базель 1:1 МЮ - Оцелул 2:0 Після чотирьох турів: Бенфіка - 8 очок, МЮ - 8, Базель - 5, Оцелул - 0 Наступні ігри 22 листопада: МЮ - Бенфіка, Оцелул - Базель Група D Аякс - Динамо Загреб 4:0 Ліон - Реал 0:2 Після чотирьох турів: Реал - 12 очок, Аякс - 7, Ліон - 4, Динамо - 0 Наступні ігри 22 листопада: Ліон - Аякс, Реал - Динамо

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