Результати матчів 4-го туру Ліги чемпіонів (групи A-D)
Групи A-D
Закінчилися матчі 4-го туру групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА в групах A-D.
Група А
Вільярреал - Манчестер Сіті 0:3
Баварія - Наполі 3:2
Після чотирьох турів: Баварія - 10 очок, Манчестер Сіті - 7, Наполі - 5, Вільярреал - 0
Наступні ігри 22 листопада: Баварія - Вільярреал, Наполі - Манчестер Сіті
Група B
Трабзонспор - ЦСКА 0:0
Інтер - Лілль 2:1
Після чотирьох турів: Інтер - 9 очок, ЦСКА - 5, Трабзонспор - 5, Лілль - 2
Наступні ігри 22 листопада: Трабзонспор - Інтер, ЦСКА - Лілль
Група C
Бенфіка - Базель 1:1
МЮ - Оцелул 2:0
Після чотирьох турів: Бенфіка - 8 очок, МЮ - 8, Базель - 5, Оцелул - 0
Наступні ігри 22 листопада: МЮ - Бенфіка, Оцелул - Базель
Група D
Аякс - Динамо Загреб 4:0
Ліон - Реал 0:2
Після чотирьох турів: Реал - 12 очок, Аякс - 7, Ліон - 4, Динамо - 0
Наступні ігри 22 листопада: Ліон - Аякс, Реал - Динамо