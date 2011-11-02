Рибка врятував «Шахтар» від розгрому, вважає Малафєєв

Голкіпер донецького "Шахтаря" Олександр Рибка, який пропустив всього один м`яч від "Зеніту", допоміг своїй команді уникнути поразки з нищівним результатом, вважає голкіпер пітерської футбольної команди В’ячеслав Малафєєв. Про це повідомляє РІА «Новости».

"Зеніт" обіграв "Шахтар" в рамках 4-го туру групового турніру Ліги чемпіонів з рахунком 1:0.

"Рахунок і статистика разом відображають якість гри мого візаві - голкіпера Олександра Рибки. Кіпер "Шахтаря" другий матч проти "Зеніту" проводить на високому рівні, і коли б не він, то справа б точно кінчилася розгромом", - сказав Малафєєв, слова якого наводить офіційний сайт спортсмена.

Кіпрський АПОЕЛ після 4-го туру з 8 очками очолює групу G, "Зеніт" (7) займає 2-е місце, португальський "Порту" (4) - 3-і, "Шахтар" (2) - замикає квартет.