ВР проголосувала за викладання шахів у школі
05:44, 02 листопада 2011Спорт
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День шахів буде щорічним - 20 липня
Верховна Рада України запровадила День шахів в Україні.
Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідної постанови проголосувало 277 народних депутатів із 343 зареєстрованих у сесійній залі.
День шахів буде відзначатися щороку 20 липня.
Верховна Рада своєю постановою зобов’язала уряд створити організаційний комітет з питань щорічного відзначення Дня шахів.
Крім того, Міносвіти має розглянути можливість уведення факультативів із занять шахами у школах.
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