ВР проголосувала за викладання шахів у школі

День шахів буде щорічним - 20 липня

Верховна Рада України запровадила День шахів в Україні. Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідної постанови проголосувало 277 народних депутатів із 343 зареєстрованих у сесійній залі. День шахів буде відзначатися щороку 20 липня. Верховна Рада своєю постановою зобов’язала уряд створити організаційний комітет з питань щорічного відзначення Дня шахів. Крім того, Міносвіти має розглянути можливість уведення факультативів із занять шахами у школах.

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