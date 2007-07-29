Багдад ”вибухнув” від радості: збірна Іраку завоювала Кубок Азії

Збірна Іраку вперше в історії завоювала сьогодні Кубок Азії-2007 з футболу, узявши гору над Саудівською Аравіэю. У фінальному матчі, який выдбувся в Джакарті іракські спортсмени виграли у триразових чемпіонів з рахунком 1:0. Перемогу своїй команді на 71-ій хвилині приніс її капітан Юніс Махмуд, повідомляє ІТАР-ТАРС.

З фінальним свистком арбітра Багдад "вибухнув". Цього разу спрацював не черговий вибуховий пристрій - натовпи тріумфуючих уболівальників вийшли на вулиці столиці. У всьому місті чути безладну стрілянину - іракці, якы втратили голову, всупереч забороні влади, стріляють у повітря, святкуючи довгождану перемогу.

Значущість даної спортивної події справді велика для Іраку. Багато хто бачить у ній хоч і хитке, але все таки єднання країни, яку розриває міжконфесійна ворожнеча.

Про величезний інтерес говорить і той факт, що, не дивлячись на загрозу терактів, більшість іракців почали готуватися до фіналу завчасно, прикрасивши прапорами будинки і машини, небачений попит мав одяг з національною атрибутикою.

Так, ще до закінчення фіналу канцелярія прем`єр-міністра Нурі аль-Малікі виступила із заявою, в якій пообіцяла кожному гравцеві, незалежно від підсумків матчу, по 10 тис. доларів.

Тим часом, напередодні фінального матчу іракські правоохоронні органи і військовослужбовці були приведені в підвищену бойову готовність. З 16:00 неділі до 06:00 понеділка за місцевим часом в Багдаді введений комендантський час. Аналогічні заходи прийняті в Неджефі, Кербелі і Кіркуку.

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