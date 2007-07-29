Шахтар підписав контракт із захисником збірної Бразилії (фото)

16:17, 29 липня 2007
Спорт
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Ілсіньйо 21 рік

Триразовий чемпіон України донецький "Шахтар" уклав контракт із захисником збірної Бразилії з футболу ІЛСІНЬЙО.

Як повідомляє в неділю офіційний сайт "Шахтаря", угоду з цим талановитим 21-річним захисником укладено за схемою "4+1" і оцінюється в 10 мільйонів євро.

Останні два роки ІЛСІНЬЙО захищав кольори "Сан-Паулу", у складі якого в 2006-му став чемпіоном Бразилії. У його активі також один матч за національну збірну.

 

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