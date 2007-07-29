Баварія виграла Кубок німецької ліги

Мюнхенська "Баварія" відкриє новий сезон Бундесліги з черговим чемпіонським титулом. У фінальному матчі Кубка німецької ліги з футболу, який відбувся у суботу увечері в Лейпцігу, "Баварія" виграла у "Шальке 04" з рахунком 1:0. Причому відсутність провідних гравців не завадила їм перемогти і одержати премію у розмірі 2 мільйонів євро.

Гол забив на 29-ій хвилині новий півзахисник мюнхенців Мирослав Клозе. Він скористався помилками захисника і воротаря "Шальке" Младена Крстаїча і Мануеля Нойєра і проштовхнув м`яч у ворота. На завершальному етапі Кубка "Баварія" обіграла всі клуби, що зайняли в минулому сезоні Бундесліги перші три місця, - "Вердер" (4:1), "Штутгарт" (2:0) і "Шальке", повідомляє Німецька хвиля.

Загалом обидві команди грали досить слабо. "Баварія" вийшла на поле без травмованих чи хворих Франка Рібері, Луки Тоні, Бастіана Швайнштайгера і Яна Шлаудраффа, а також дискваліфікованого Марка ван Боммеля. У нападі єдиним активним гравцем знову вияився Клозе. "Шальке" грав у своєму основному складі, повернувся на поле і капітан Марсело Бордон. Єдиним шансом відкрити рахунок в першому таймі був вільний удар Івана Ракітіча, який зумів відбити Олівер Кан. У другій половині зустрічі можливість забити другий гол у ворота "Шальке" втратили Крістіан Лель на 48-ій хвилині і Хаміт Алтінтоп на 51-ій.

Більше за всіх першій перемозі "Баварії" за останній час радів тренер Оттмар Хітцфельд. За його словами, "Баварія" нарешті показала, що вона знову належить до лідерів. "Я радий, що ми виграли 1:0, інакше деякі б почали божеволіти", - сказав менеджер команди Улі Хенес. За його словами, враховуючи останні придбання, гравці, схоже, вирішили, що нічого робити не треба. Крім того, він висловив свої побоювання відносно стану команди. На думку менеджера, половина команди постійно буде на лікарняному, якщо матчі і далі проходитимуть так само жорстко.

Кубок німецької ліги традиційно розігрується перед початком сезону. У ньому беруть участь чотири кращі команди за підсумками минулого чемпіонату Німеччини (цього року: "Штутгарт", "Шальке 04", "Вердер" і "Баварія"), володар Кубка країни ("Нюрнберг"), і краща команда другої Бундесліги ("Карлсруе").