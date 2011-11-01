Шахтар сьогодні гратиме з Зенітом

Донецький "Шахтар" у матчі четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів проти пітерського "Зеніта" намагатиметься здобути такі важливі три очки, щоб піднятися з останнього місця квартету G.

У той час, як пітерці спробують продовжити переможну домашню серію в єврокубках, що нараховує десять поєдинків поспіль.

ТСН нагадує, що зустріч чемпіонів Україні та Росії у третьому турі завершилася результативною нічиєю - 2:2. "Гірники" на "Донбас-Арені" двічі виходили вперед, але пітерці щоразу зрівнювали рахунок і врешті-решт здобули очко, що втримало їх на другій позиції в групі G. У свою чергу "Шахтар" із двома балами в активі посідає останнє місце в квартеті.

Попередні зустрічі • "Зеніт" і "Шахтар" часто зустрічалися в радянські часи, проте їхні шляхи не перетиналися після 1989 року, коли обидві команди в очних зустрічах здобули домашні перемоги - 1:0.

• У 1980-х "Шахтар" тричі перемагав "Зеніт" у півфіналі Кубку СРСР, щоразу доводячи свою перевагу в серії пенальті. В 1983-му донеччани здобули кубок, але в 1985 і 1986 роках поступилися в фіналі. В 1977-му в 1/4 фіналу Кубку СРСР "Шахтар" програв "Зеніту" по пенальті.