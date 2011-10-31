Українські кікбоксери завоювали 56 нагород на чемпіонаті світу з кікбоксингу IAKSA серед дорослих, юніорів та юнаків, що завершився 30 жовтня у м. Марина-ді-Карара (Італія).

Як повідомляє Урядовий портал, серед дорослих спортсменів за різними видами та ваговими категоріями українці завоювали 42 нагороди, з яких - 16 золотих, 13 срібних та 13 бронзових медалей.

У змаганнях серед юніорів українці здобули 7 нагород: 4 золоті, 1 срібну та 2 бронзові медалі.

Також 7 нагород вибороли юнаки: 4 золоті, 1 срібну та 2 бронзові медалей.

Всього у змаганнях взяло участь близько 3 тис. учасників із 50 країн світу.

Як повідомляв УНІАН, українські спортсмени вибороли вісім медалей на чемпіонаті світу з кікбоксингу WAKO, що проходив у Скоп’є (Македонія) з 23 по 30 жовтня 2011 року.

Загалом у змаганнях взяли участь 800 спортсменів із 61 країни світу.