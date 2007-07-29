Чорноморець не зміг пробитися у Кубок УЄФА

Одеський "Чорноморець" не зумів пробитися до кваліфікації Кубка УЄФА. Адже поступився у третьому раунді Кубка Інтертото французькому "Лансу", повідомляє 5 канал.

У вирішальній виїзній грі "моряки" програли 1:3. Початок матчу був дуже оптимістичним для "моряків". На 11-ій хвилині забив Олег Венглинський. І попри те, що Адама Кулібалі зрівняв рахунок вісім хвилин потому, все ж залишалася надія побачити переможцем двоматчевого протистояння "Чорноморець", адже виїзна нічия була б на руку одеситам. Втім дубль Канга Акале зруйнував надії команди Віталія Шевченка на підсумковий успіх.