Губернатор переконаний, що «Арена Львів» є стратегічно важливим об’єктом

Стадіон «Арена Львів» є стратегічно важливим об’єктом як для Львівської області, так і для всієї України. Це потужна арена загальнонаціонального рівня, яка збудована із застосуванням сучасних світових технологій.

Про це заявив голова Львівської облдержадміністрації Михайло ЦИМБАЛЮК, повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА.

М.ЦИМБАЛЮК наголосив, що сучасні технології, використані при будівництві «Арени Львів», будуть актуальними ще 15-20 років.

«Стадіон повністю збудований за державні кошти, тому ми розуміємо усю відповідальність за його експлуатацію. Також хочу сказати, що створене Державне агентство з експлуатації стадіонів, і якщо держава виділила кошти, то має взяти відповідальність за ефективне використання арени», - сказав він.

Голова Львівської облдержадміністрації наголосив, що роботи проводились у дві зміни, а протягом останнього періоду – у три зміни. Він відзначив, що саме у лютому 2010 році було багато скептичних прогнозів, що виконати такий великий обсяг робіт за короткий період часу неможливо, „проте сьогодні усі переконались, що ці прогнози були безпідставними”.

М.ЦИМБАЛЮК також поінформував, що саме поле «Арени Львів» знаходиться в ідеальному стані. На ньому є і підігрів, і зрошування водою – все те, що потрібно для проведення футбольних матчів.

«Найголовніше, що до 15 листопада, коли відбудеться перший матч між Україною та Австрією, все буде відпрацьовано і готове до прийому футболістів», - сказав М.ЦИМБАЛЮК.

Голова облдержадміністрації додав, що найголовнішим є те, що проведено усі тестування по пусконалагоджувальних роботах та комунікаціях. «Те, що впливає на гру і безпеку – уже зроблено», - підкреслив Львівський губернатор і додав, що у листопаді-грудні залишається завершити усі роботи із облаштування інфраструктури навколо стадіону «Арена Львів», а також об’їзну дорогу.

Як повідомляв УНІАН, офіційне відкриття «Арена Львів» відбулося 29 жовтня.