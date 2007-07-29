Чемпіонат аеромобільних військ з рукопашного бою (6 фото)

Українські військові приймають участь у відкритому чемпіонаті аеромобільних військ з рукопашного бою з нагоди 15-ї річниці з дня створення аеромобільних військ ЗС України у спортивному комплексі Новоросійсько-Київського окремого полку Президента України, в Києві, в суботу, 28 липня 2007 р.

У змаганнях взяли участь сім збірних команд, що представляють всі з’єднання і військові частини аеромобільних військ (4 команди), військові частини спеціального призначення Сухопутних військ ЗС України (2 команди) та Львівський інститут Сухопутних військ ім. П. Сагайдачного (1 команда).

Фото Олександра Синиці / УНІАН