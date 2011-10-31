Володимир Кличко став найкращим боксером року

Абсолютного чемпіона світу з боксу у надважкій вазі Володимира КЛИЧКА визнано найкращим боксером року за версією Всесвітньої боксерської організації (WBO), чемпіоном якої він є.

Володимир переміг у номінації "Найкращий боксер року", повідомляє ТСН.

Найбільш видовищним боксером року визнано чемпіона світу у першій важкій вазі за версією WBO і одного з кандидатів на бій з Віталієм КЛИЧКОМ німця Марко ХУКА.

Нагорода "Промоутер року" дісталася Бобу АРУМУ.

Нагадаємо, що Володимир КЛИЧКО провів у 2011 році один бій - 2 липня наш боксер переміг англійця Девіда ХЕЯ.

10 грудня Володимир КЛИЧКО битиметься у Дюссельдорфі з французом Жан-Марком МОРМЕКОМ.