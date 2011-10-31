Володимир Кличко став найкращим боксером року
14:02, 31 жовтня 2011Спорт
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За версією WBO
Абсолютного чемпіона світу з боксу у надважкій вазі Володимира КЛИЧКА визнано найкращим боксером року за версією Всесвітньої боксерської організації (WBO), чемпіоном якої він є.
Володимир переміг у номінації "Найкращий боксер року", повідомляє ТСН.
Найбільш видовищним боксером року визнано чемпіона світу у першій важкій вазі за версією WBO і одного з кандидатів на бій з Віталієм КЛИЧКОМ німця Марко ХУКА.
Нагорода "Промоутер року" дісталася Бобу АРУМУ.
Нагадаємо, що Володимир КЛИЧКО провів у 2011 році один бій - 2 липня наш боксер переміг англійця Девіда ХЕЯ.
10 грудня Володимир КЛИЧКО битиметься у Дюссельдорфі з французом Жан-Марком МОРМЕКОМ.
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