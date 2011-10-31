Нападнику київського «Динамо» Артему Мілевському загрожує дискваліфікація на кілька матчів за нецензурні висловлювання на адресу арбітра.

«Судячи з запису у протоколі про нецензурні висловлювання і фізичний вплив на арбітра, йому загрожує дискваліфікація на кілька матчів», — повідомляє офіційний сайт «Таврії».

А.Мілевський — був вилучений з поля у матчі «Таврія» - «Динамо» 30 жовтня.

Окрім А.Мілевського, був вилучений з поля і форвард Андрій Ярмоленко (за повторне порушення правил), і матч, що завершився дуже нервовою нічиєю 0:0, динамівці догравали у складі дев`яти осіб.

На післяматчевій прес-конференції наставник «Динамо» Юрій Сьомін привітав свою команду із закінченням першого кола на першому місці і заявив, що «з цим напруженим матчем явно не впорався суддя» (матч обслуговував Віталій Годулян з Одеси.).

«Були незрозумілі свистки, зупинки гри, видалення та інше», — сказав Ю.Сьомін, повідомляє офіційний сайт «Динамо».

Він також поскаржився, що двоє ключових гравців команди — воротар Шовковський і захисник Михалик — отримали серйозні травми.

«Мені здається, у Шовковського перелом пальця, а футболіст, який зіткнувся з ним у цьому двобої, навіть не отримав жовтої картки. У Михалика, по-моєму, ситуація ще складніша», — констатував тренер «Динамо».

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