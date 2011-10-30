Динамо втрачає очки в Сімферополі

Завершився матч 15-го туру Чемпіонату України з футболу Таврія - Динамо. Забитих голів у цьому поєдинку, попри всі зусилля обох команд, глядачі не побачили. 0:0. Кияни ж догравали поєдинок удев'ятьох - за якусь хвилину наприкінці гри червоні картки перед собою побачили Ярмоленко (друга жовта) і Мілевський (за розмови з арбітром).

Раніше сьогодні зіграли Зоря і Волинь. Результат матчу в Луганську – 0:2. Голи: Майкон 66, Бута 95.