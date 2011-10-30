Погода на завтра
13:38, 30 жовтня 2011Спорт
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Буде сухо і прохолодно
Завтра в Україні буде суха і прохолодна погода.
Як повідомили УНІАН в українському гідрометцентрі, 31 жовтня буде невелика хмарність. Без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 4° морозу до 1° тепла, в Криму 0-5° тепла; вдень 6-11°, на Закарпатті, Прикарпатті та крайньому півдні місцями 13-15°.
У Київській області завтра буде невелика хмарність. Без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень 6-11° тепла.
У столиці також без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 8-10° тепла.
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