Результати матчів 15-го туру Чемпіонату України з футболу

06:42, 30 жовтня 2011
Спорт
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Шахтар витримав натиск, а Металіст - ні

Закінчилися перші два матчі 15-го туру Чемпіонату України з футболу

Металіст - Ворскла 2:2 (Клейтон 18, Соса 37 - Безус 70, Оберемко 89)

Олександрія - Шахтар 2:3 (Старенький 24, Сидоренко 37 - Дентіньо 5, Вілліан 13, Тейшейра 34)

Сьогодні тур продовжать ...

13.30. Зоря (12) - Волинь (15)

16.00. Таврія (17) - Динамо (36)

18.30. Карпати (11) - Дніпро (21)

19.30. Арсенал (23) - Кривбас (21)

... і завершать у понеділок

17.00. Оболонь (5) - Чорноморець (14)

19.15. Металург (19) - Іллічівець (15)

 

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