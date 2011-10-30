Результати матчів 15-го туру Чемпіонату України з футболу
06:42, 30 жовтня 2011Спорт
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Шахтар витримав натиск, а Металіст - ні
Закінчилися перші два матчі 15-го туру Чемпіонату України з футболу
Металіст - Ворскла 2:2 (Клейтон 18, Соса 37 - Безус 70, Оберемко 89)
Олександрія - Шахтар 2:3 (Старенький 24, Сидоренко 37 - Дентіньо 5, Вілліан 13, Тейшейра 34)
Сьогодні тур продовжать ...
13.30. Зоря (12) - Волинь (15)
16.00. Таврія (17) - Динамо (36)
18.30. Карпати (11) - Дніпро (21)
19.30. Арсенал (23) - Кривбас (21)
... і завершать у понеділок
17.00. Оболонь (5) - Чорноморець (14)
19.15. Металург (19) - Іллічівець (15)
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