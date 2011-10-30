Результати матчів 15-го туру Чемпіонату України з футболу

Шахтар витримав натиск, а Металіст - ні

Закінчилися перші два матчі 15-го туру Чемпіонату України з футболу Металіст - Ворскла 2:2 (Клейтон 18, Соса 37 - Безус 70, Оберемко 89) Олександрія - Шахтар 2:3 (Старенький 24, Сидоренко 37 - Дентіньо 5, Вілліан 13, Тейшейра 34) Сьогодні тур продовжать ... 13.30. Зоря (12) - Волинь (15) 16.00. Таврія (17) - Динамо (36) 18.30. Карпати (11) - Дніпро (21) 19.30. Арсенал (23) - Кривбас (21) ... і завершать у понеділок 17.00. Оболонь (5) - Чорноморець (14) 19.15. Металург (19) - Іллічівець (15)

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