Міліція збирає базу даних на "проблемних уболівальників"

У Житомирі до Євро-2012 планують створити фан-зони, на яких передбачено монтаж великих телевізійних екранів.

Як передає корреспондент УНІАН, про це повідомили у відділі зв’язків з громадськістю УМВС України у Житомирській області.

Крім того, у районних центрах та інших населених пунктах області будуть створюватись мікро фан-зони: у закладах громадського харчування, відпочинку, розваг, на відкритих літніх майданчиках тощо.

Також міліція планує посилити наряди несення служби у цих місцях під час чемпіонату і вже зараз проводиться тренувальна підготовка для ефективного забезпечення охорони громадського порядку та профілактики правопорушень, зазначається у повідомленні.

В обласному главку міліції повідомили, що для забезпечення належного правопорядку правоохоронці відслідковують ситуацію в молодіжному середовищі і формують бази даних осіб з категорії обліку «проблемний уболівальник», тобто громадян, схильних до надмірного виявлення емоцій або їхнього неадекватного прояву, що може спровокувати певні правопорушення.