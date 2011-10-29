Шахтар утримав перевагу у грі проти Олександрії

Зіграно перший матч 15-го туру Чемпіонату України з футболу

Олександрія - Шахтар 2:3 (Старенький 24, Сидоренко 37 - Дентіньо 5, Вілліан 13, Тейшейра 34)

О 19.30 почнуть матч у Харкові Металіст, який займає друге місце з 34 очками, та Ворскла, яка з 21 очком перебуває в щільній групі претендентів на 4-ту позицію.

Завтра тур продовжать ...

Зоря (12) - Волинь (15)

Таврія (17) - Динамо (36)

Карпати (11) - Дніпро (21)

Арсенал (23) - Кривбас (21)

... і завершать у понеділок

Оболонь (5) - Чорноморець (14)

Металург (19) - Іллічівець (15)