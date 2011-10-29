Шахтар утримав перевагу у грі проти Олександрії
18:43, 29 жовтня 2011Спорт
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Розпочався 15-й тур
Зіграно перший матч 15-го туру Чемпіонату України з футболу
Олександрія - Шахтар 2:3 (Старенький 24, Сидоренко 37 - Дентіньо 5, Вілліан 13, Тейшейра 34)
О 19.30 почнуть матч у Харкові Металіст, який займає друге місце з 34 очками, та Ворскла, яка з 21 очком перебуває в щільній групі претендентів на 4-ту позицію.
Завтра тур продовжать ...
Зоря (12) - Волинь (15)
Таврія (17) - Динамо (36)
Карпати (11) - Дніпро (21)
Арсенал (23) - Кривбас (21)
... і завершать у понеділок
Оболонь (5) - Чорноморець (14)
Металург (19) - Іллічівець (15)
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