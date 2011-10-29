Подивитися на львівський стадіон прийдуть 30 тисяч глядачів

Сьогодні у Львові відбудеться урочисте відкриття стадіону до Євро-2012 «Арена Львів».

На відкриття очікують гостей з усієї України та з-за кордону - близько 30 тисяч глядачів, повідомили УНІАН у прес-службі Дирекції з будівництва об‘єктів до Євро-2012 у Львові.

Ввечері на стадіоні відбудеться концерт за участю декількох тисяч артистів і зірок естради – Руслани ЛИЖИЧКО та АНЕСТЕЙШІ. Гостей свята чекає масштабна та різноманітна програма, лазерне і піротехнічне шоу. Організатор – компанія «Show Pro» – влаштовує театралізовану виставу про становлення міста Лева. Початок концерту - о 19.30. Завершення – о 21.15.

Також організатори інформують, що ввечері у Львові очікується близько 5° тепла.

Львівський стадіон розрахований на 32 тисячі 767 місць, з яких приблизно 300 – для почесних гостей у VIP-зоні та близько 150 - у зоні скайбоксів.

Конструкція місць запроектована таким чином, аби створювати максимальний ефект присутності глядачів на полі. Усі місця розміщені під накриттям, частина якого буде прозорою.

Особливістю проекту є променада, яка розподілятиме потоки відвідувачів між першим і другим ярусами арени. У ній розташують заклади громадського харчування. Водночас променада - важлива ланка у системі пересування та безпеки глядачів.

Приміщення для гравців і тренерів, прес-центр, конференц-зал, зона для VIP-персон, приміщення для організаторів чемпіонату, а також комерційні площі розміщені у п’ятиповерховому адміністративному корпусі.

«Арена Львів» має натуральний газон із сучасними системами дренажу, підігріву та автоматичного поливу. До влаштування на арені траву два роки вирощували у Словаччині. Для забезпечення поля достатньою кількістю природного світла частина даху є прозорою. У зимовий час, коли сонця бракуватиме, газон освітлюватимуть штучним світлом. Після відкриття стадіону поле «протестують» футболісти під час запланованих матчів, потім воно буде спеціально законсервоване на зимовий період.

Полив трав’яного газону буде здійснюватися дощовою водою. Для накопичення природної вологи на території стадіону є два басейни загальною ємністю близько 1200 кубометрів.

У проекті озеленення стадіону запланована висадка близько 1,5 тис. дерев і кущів. Ці насадження займатимуть 5 тис. кв. м.

Після Євро-2012 на «Арені Львів» планують проводити футбольні матчі, спортивні події, концерти, масштабні конференції та розважальні заходи.