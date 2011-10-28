Суркіс зламав ногу - потрібна термінова операція

Президент ФФУ Григорій Суркіс зламав ногу під час футбольного матчу і на суботньому відкритті львівського стадіону присутнім не буде, пише Сегодня.

Інцидент стався під час матчу "Динамо" - "Приват" у Туреччині. Суркіс у матчі захищав ворота "Динамо". Брат потерпілого Ігор Суркіс розповів виданню про те, як це сталося:

"Григорій Михайлович не просто зламав ногу - у нього вилетіла гомілкова кістка, розрив зв`язок. Якби тільки зламав ногу, було б півбіди. У суботу о 9 ранку у нього призначена операція у професора Лінька. Я вже поставив до відома Бориса Колесникова про те, що брат не зможе бути на відкритті стадіону у Львові ... Грали на штучному покритті - вочевидь, нога поїхала. і він вивернув її. Ловив м`яч і під час приземлення масою тіла ще більше навантажив ногу. Зіткнення ніякого не було, на рівному місці. Що поробиш , футбол без травм - не футбол"