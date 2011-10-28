Кличко оголосив, що йде зі спорту

11:44, 28 жовтня 2011
Спорт
2960

Ще проведе бій-два...

Чемпіон світу за версією WBC у суперважкій вазі Віталій КЛИЧКО оголосив про відхід зі спорту.

Про це він заявив у ефірі телеканалу ТВі, повідомляє «Комсомольская правда в Украине».

«Я вже завершую спортивну кар`єру, проведу бій, можливо, максимум два, - сказав В.КЛИЧКО.

«Для тих, хто стежить за боями братів КЛИЧКІВ, можу сказати, що не турбуйтеся, Володимир молодший за мене на п`ять років, і ще довгий час тішитиме своїми поєдинками», - сказав він.

Видання нагадує, що на сьогоднішній день брати КЛИЧКИ є найтитулованішими боксерами світу. У них на двох чотири найпрестижніші чемпіонські пояси із чотирьох можливих, за версіями WBO, IBO, IBF і WBA.

40-річний В.КЛИЧКО-старший зі своїх 43 перемог на професійному рингу 40 здобув нокаутом, всього на його рахунку 45 боїв.

В.КЛИЧКО очолює партію «УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка».

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter