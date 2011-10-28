Кличко оголосив, що йде зі спорту

Чемпіон світу за версією WBC у суперважкій вазі Віталій КЛИЧКО оголосив про відхід зі спорту.

Про це він заявив у ефірі телеканалу ТВі, повідомляє «Комсомольская правда в Украине».

«Я вже завершую спортивну кар`єру, проведу бій, можливо, максимум два, - сказав В.КЛИЧКО.

«Для тих, хто стежить за боями братів КЛИЧКІВ, можу сказати, що не турбуйтеся, Володимир молодший за мене на п`ять років, і ще довгий час тішитиме своїми поєдинками», - сказав він.

Видання нагадує, що на сьогоднішній день брати КЛИЧКИ є найтитулованішими боксерами світу. У них на двох чотири найпрестижніші чемпіонські пояси із чотирьох можливих, за версіями WBO, IBO, IBF і WBA.

40-річний В.КЛИЧКО-старший зі своїх 43 перемог на професійному рингу 40 здобув нокаутом, всього на його рахунку 45 боїв.

В.КЛИЧКО очолює партію «УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка».