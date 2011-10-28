12-річному шахістові зібрали гроші всім районом

Жителі Кременського району (Луганська область) перерахували свій одноденний заробіток, щоб допомогти 12-річному шахісту Олексію КОТЛЯРУ взяти участь у Чемпіонаті світу з шахів, який відбудеться в Бразилії 17-27 листопада.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Луганської обласної ради.

Згідно з повідомленням, на поїздку потрібно близько 44 тис. грн., але батьки юного спортсмена не могли зібрати такої суми самостійно.

«Ми провели кілька нарад з господарським активом району. Звернулися до керівників підприємств, установ, організацій, до місцевих голів з проханням допомогти талановитому хлопцеві. З районного бюджету ми згідно із законом не могли виділити на це коштів. Дуже приємно, що люди охоче відгукнулися. Спільними зусиллями зібрали більш як 55 тис. грн. Саме стільки надійшло в результаті на рахунок батьків спортсмена, який подає надії», - цитує прес-служба голови Кременської райради Юлію НАЗАРЕНКО.

12-річний О.КОТЛЯР у 10 років виконав норму кандидата в майстри спорту. Хлопчик - призер чемпіонату Луганської області серед хлопців до 8 і до 10 років, срібний призер Чемпіонату України (у віковій категорії до 12 років), володар першого місця в Міжнародному турнірі, який відбувся в Мукачевому у 2010 році.