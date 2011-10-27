Суркіс: Удача була на боці Шахтаря

У кубковому матчі "Динамо" і "Шахтаря" удача була на боці "гірників".

Про це заявив президент "Динамо" Ігор Суркіс, передає "Чемпіон".

"Сьогодні удача була на стороні "Шахтаря". Це ж така справа. Вони програли у минулому турі чемпіонату України, сьогодні взяли реванш у нас, тому потрібно налаштовуватись на чемпіонат України і Лігу Європи", - сказав він.

"Довгий шлях ще до фіналу, результати непередбачувані. "Дніпро" вилетів, "Металіст" вилетів. Кубок - турнір непередбачуваний, але я вважаю, що нам треба швидко забути про цю поразку і рухатись далі. Сьогодні ми на першому місці чемпіонату України і ми не повинні поступитися цим місцем", - підсумував Суркіс.