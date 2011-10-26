Шахтар у Києві вибив Динамо з Кубка України

У матчі в Києві "гірники" з рахунком 3:2 (Ярмоленко 41, Мілевський 90+5 - Едуардо 9, 88, Тейшейра 21) здолали київське "Динамо", передає Champion.

Очевидно одне, що Мірча Луческу зробив серйозні висновки після гри з "Металістом". Навіть в заявку не потрапив Жадсон, який провалив гру в минулу неділю. Центральну ж пару захисників знову склали Чигринський і Ракицький.

У "Динамо" Сьомін вирішив розпочати гру без Алієва та Мілевського, які були не зовсім "свіжі" у минулих матчах, і це було його помилкою. Оскільки, саме після виходу цих гравців у другому таймі гра оживилася і загострилася.

Провалив же гру "Динамо" у першому таймі захист киян. Помилялися усі, а найбільше Да Сілва, який допоміг забити перші два голи у ворота Шовковського. Попов, Михалик, Вукоєвич - і до цих футблістів мають бути претензії у Сьоміна. Те ж саме стосується гри й Андрія Шевченка, який на полі був не більш помітний, ніж хлопчаки, котрі подають м`ячі і по перерві був замінений.

У цілому по грі, перший тайм "Шахтар" виграв на усіх фронтах. Цьому гарно свідчить і рахунок після перших 45 хвилин гри - 0:2.

"Шахтар" зіграв гранично обережно в захисті і використав помилки киян в обороні. Не скажеш, що команда Мірча Луческу мала багато гольових моментів, але майже все що було створено - було забито.

Наприкінці першого тайму Ярмоленко відквитав один м`яч, скориставшись однією з небагатьох помилок захисту "гірників".

У другому таймі, здавалося, мала бути "заруба". Але "Шахтар" зумів не дати "Динамо" розгулятися в атаці, і це заслуга тактики Луческу і програш Сьоміна. Лише після виходу на поле Алієва моменти біля воріт Рибки стали виникати частіше. Одного разу після удару Алієва "Шахтар" врятував Рибка, а іншого - вже штанга воріт.

На 88-й ще один промах в захисті бразильця Бетао - й Едуардо оформив дубль у цій грі, зробивши шанси "Динамо" хоча б на додатковий час і зовсім примарними.

Вже в доданий арбітром час Мілевський робить рахунок 2:3, чим викликав посмішку в Луческу, який вирішив, що Мілевський зіграв в цьому моменті рукою. Можливо, румунський тренер і правий, але варто дивитися ще раз відеоповтор гри. Забити ж третій гол у ворота Рибки в "Динамо" вже не вистачило часу. І якщо є поразки тренерів на 100%, то ця має бути в пасиві Сьоміна, а Луческу має занести цей матч собі до активу.