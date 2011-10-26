Луческу: "Шахтар" стомився

Накопичена втома лідерів донецького ФК "Шахтар", які зіграли впродовж тижня два відповідальних матчі не позначиться в ході кубкової зустрічі з київським "Динамо", заявив головний тренер Мірча Луческу.

Команда 19 жовтня в Лізі чемпіонів зіграла внічию з "Зенітом" (2:2), 23 жовтня поступилася на своєму полі "Металісту" в чемпіонаті України (1:2), а сьогодні її чекає гра з "Динамо" в Києві в рамках 1/8 Кубка країни.

Коментуючи результати 14-го туру, в якому "Шахтар" програв вдома, а "Динамо" розгромило "Зорю" 6:1, Луческу підкреслив, що "ми не будемо зараз думати про останній матч "Динамо", який нібито показує, що в них все гаразд в атаці. Це не відповідає істині ".

Тренер нарікає на суддівство: "Давно забув, щоб якийсь спірний момент був інтерпретований на нашу користь... Напевно, наші перемоги в останні роки стали для когось антипатичними, і інші теж хочуть піднятися на цю вершину, скинувши нас з трону. Останнє - це нормальне явище. Але чемпіонат тривалий... Завтра нас чекає дуже важка гра на Кубок - «Динамо» давно чекає, кілька років, і хоче обіграти нас саме в кубковому матчі. Буду сподіватися, що якісь спірні моменти будуть інтерпретовані і на нашу користь ... "

"У матчах з "Зенітом" і "Металістом" ми не могли міняти гравців. А "Динамо" мало таку можливість, і в останній грі з "Зорею" вони дали перепочити деяким гравцям. Але в завтрашній зустрічі, напевно, втома виконавців не вийде на перший план. У гравців буде велике бажання показати всі свої найкращі якості в українському дербі", - сказав Луческу.

"Шахтар" після 14-го туру перемістився з першої на третю сходинку в чемпіонаті Україні, а в Лізі чемпіонів займає останнє місце в групі: 2 очки після трьох ігор.