Мер Донецька не розуміє, чому фани Шахтаря оголосили бойкот

Міська рада Донецька ставиться з подивом до заяви фанів команди «Шахтар» про оголошення безстрокового протесту у вигляді відмови від підтримки команди під час майбутніх матчів чемпіонату України.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької міськради.

Мер Донецька Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО вважає, що в Донецьку немає репресій з боку правоохоронців щодо футбольних фанатів.

«У свою чергу ми хочемо відзначити, що донецькі вболівальники завжди вигідно вирізнялися своєю культурою поведінки і «вболівання» від фанатів інших футбольних команд. Ігри «Шахтаря» на «Донбас Арені» завжди проходять у незабутній атмосфері свята. Тому заява фанатів команди виглядає дещо нелогічною і незрозумілою. На нашу думку, слід уміти розрізняти грань між культурним, цивілізованим «уболіванням» і відвертими порушеннями громадського правопорядку», - йдеться у зверненні О.ЛУК’ЯНЧЕНКА до фанатів.

Міський голова наголосив, що дії фанів не повинні суперечити загальнолюдським нормам поведінки і в жодному разі не заважати атмосфері свята футболу в місті.

«Ми завжди вирізнялися своєю толерантністю і розумінням. У Донецьку, як під час проведення матчів, так і в повсякденному житті, завдяки уболівальникам, немає місця агресії, прояву расизму, провокаціям і безпорядкам. У свою чергу міська рада готова в рамках своїх повноважень сприяти у вирішенні всіх спірних питань», - йдеться також у зверненні.

Як повідомлялося, раніше на офіційному сайті вболівальників ультрас Zaboysultra.com. був розміщений заклик усім прихильникам гри «гірників» влаштувати безстроковий бойкот домашніх матчів донецького клубу у зв`язку з тиском на фанатів з боку правоохоронців.

«Ми змушені оголосити безстроковий протест і припинити активну підтримку і створення будь-якої хореографії, а щоб уникнути можливих звинувачень і провокацій утримуватися від відвідування домашніх ігор Шахтаря», - заявили уболівальники ФК «Шахтар».