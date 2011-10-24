Українець став чемпіоном світу з більярду

Одесит Ярослав ВИНОКУР став чемпіоном світу з більярдного спорту.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної служби молоді та спорту України, 23 жовтня 2011 року в Києві завершився чемпіонат світу з більярдного спорту "Вільна піраміда".

За підсумками змагань спортсмени збірної України здобули три нагороди різного ґатунку. Чемпіоном світу став Я.ВИНОКУР (Одеса), бронзову нагороду виборов Ярослав ТАРНОВЕЦЬКИЙ (Чернівці). Серед жінок срібною призеркою стала Зоріна ПРИТУЛЮК (Київ).

У змаганнях взяли участь 140 спортсменів із 21 країни світу.