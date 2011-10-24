Українки здобули сім медалей на чемпіонаті Європи з боксу

Українські спортсменки здобули вибороли сім медалей на чемпіонаті Європи з боксу, що відбувся 17-23 жовтня у Роттердамі (Нідерланди).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної служби молоді та спорту України, Наталія БІРЮК здобула золото у ваговій категорії до 57 кг, Марія БАЗУЛІНА стала срібною призеркою у категорії до 69 кг, п’ять бронзових медалей принесли Україні Наталія КНЯЗЬ (вагова категорія до 48 кг), Іванна КРУПЕНЯ (до 54 кг), Лілія ДУРНЄВА (до 75 кг), Інна ШЕВЧЕНКО (до 81 кг) та Катерина ШАМБІР (+ 81 кг).

Всього у змаганнях взяли участь 340 спортсменок із 41 країни Європи.