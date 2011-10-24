Суркіс каже, що футболісти Динамо недарма їдять свій хліб

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс поділився своїми враженнями від розгромної (6:1) перемоги динамівців над луганською "Зорею" у матчі 14-го туру чемпіонату України.

про лідерство в чемпіонаті

- З першим місцем вітати нас ще зарано, це тільки проміжний результат. Добре, що виграли, тому що, не зважаючи ні на що, важка гра була, адже сім основних гравців у нас відсутні. Я, наприклад, трішки перед початком матчу хвилювався, чи не загубляться ігрові зв`язки.

Але хлопці молодці, недарма їдять свій хліб, показали хороший футбол. Корреа в хорошому стані, як я і говорив після гри з "Бешикташем". Сподіваюся, що в такому ж дусі продовжуватимемо й далі. Адже у команди тільки почався важкий цикл матчів: далі "Шахтар", потім "Таврія", "Бешикташ", "Металіст"... Тільки після матчу в Харкові можна буде про щось говорити.

вихідного у гравців не буде

- У понеділок о 10:00 ранку команда збирається на базі, будуть проведені всі відновлювальні заходи і почнеться підготовка до "Шахтаря". Тим, що вони виграли з великим рахунком, вони заслужили поїхати по домівках, але тільки до ранку. Хоча я їм сказав, що і зараз забрав би їх на базу, будь моя воля, у них тоді краще виходить (посміхається).

ТСН