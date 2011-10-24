Збірна Німеччини з футболу відмовляється від пива

У керівництві Німецького футбольного союзу (DFB) спалахнула суперечка про те, чи варто надалі рекламувати виробників алкогольних напоїв, пише Deutsche Welle. Спонсором національної збірної ФРН з футболу з 1998 р. є пивоварна компанія Bitburger. Контракт закінчується після чемпіонату Європи влітку 2012 року. Проте глава DFB Тео Цванцигер не впевнений, що угоду варто продовжувати.

Вся справа в тому, що Німецький футбольний союз активно підтримує просвітницьку кампанію "Насолоджуйся спортом без алкоголю". Її ініціаторами стали Німецький олімпійський спортивний союз та Федеральний центр освіти у сфері охорони здоров`я. Тео Цванцигер сумнівається, що вболівальники і спортсмени сприймуть цю кампанію як варту довіруи якщо Bitburger залишиться спонсором збірної. З цієї причини глава DFB наклав вето на продовження переговорів з пивоварами.

Формально Bitburger рекламує в даному випадку своє безалкогольне пиво. Проте в результаті виграє, звісно, весь бренд. А він асоціюється у пересічних уболівальників насамперед із запитаним сортом Bitburger, який містить близько п`яти відсотків алкоголю.

Bitburger - один з найбільших німецьких виробників пива. За оцінкою журналу Sport Bild, спонсорський контракт з національною збірною ФРН коштує компанії в два мільйони євро на рік.

Варто зазначити, що клуби Бундесліги, яких вся ця історія безпосередньо не зачіпає, доволі насторожено поставилися до таких ідей. Вони побоюються, що після рішення DFB постане питання і про їх спонсорських контрактах з пивоварними компаніями. Адже в 2008 році німецька влада вже намагалися заборонити рекламу пива в рамках чемпіонату країни.

За підрахунками журналу Sport Bild, йдеться про доходи в розмірі 300 мільйонів євро.