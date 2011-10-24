52-річний дельтапланерист помер у реанімації

У селі Качаново Гадячського району Полтавської області розбився дельтапланерист.

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди УМНС України в Полтавській області, 22 жовтня під час польоту 52-річний житель Гадяча втратив керування дельтапланом і впав на землю. В результаті падіння чоловік дістав численні травми голови і тіла, від яких помер в реанімаційному відділенні лікарні. Причини падіння поки з`ясовуються.

Нагадаємо, що в кінці липня цього року в селі Бережнівка Кобеляцького району 51-річний житель села здійснював тренувальний політ на мотодельтаплані ОТ-2М. Під час зльоту дельтапланерист не впорався з керуванням, зачепив і обірвав мережу високовольтної лінії електропередач. В результаті НП від електропостачання відключили 14 трансформаторних підстанцій і 2 населених пункти. Сам дельтапланерист не постраждав.