У Полтаві побилися футбольні фанати

У неділю перед матчем «Ворскли» і «Таврії» неподалік стадіону в Полтаві побилися фанати обох команд.

Як передає кореспондент УНІАН, за повідомленням відділу по зв`язках з громадськістю УМВС України в Полтавській області, міліціонери припинили масову бійку молоді. Затримано 10 осіб, двом з них медики надали першу медичну допомогу.

З`ясувалося, що билися футбольні фанати. Кого саме затримали, полтавчан або гостей з Сімферополя - буде відомо у понеділок, зазначили в міліційному главку.