У Полтаві побилися футбольні фанати
21:59, 23 жовтня 2011Спорт
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У неділю перед матчем «Ворскли» і «Таврії» неподалік стадіону в Полтаві побилися фанати обох команд.
Як передає кореспондент УНІАН, за повідомленням відділу по зв`язках з громадськістю УМВС України в Полтавській області, міліціонери припинили масову бійку молоді. Затримано 10 осіб, двом з них медики надали першу медичну допомогу.
З`ясувалося, що билися футбольні фанати. Кого саме затримали, полтавчан або гостей з Сімферополя - буде відомо у понеділок, зазначили в міліційному главку.
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