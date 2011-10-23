Результати матчів 14-го туру Чемпіонату України з футболу

Сьогодні центральний матч туру

Завершились чергові три матчі 14-го туру Чемпіонату України з футболу. Дніпро – Металург 1:0 (Матеус 73) Іллічівець-Оболонь 2:1 (Ярошенко 50 пен., Полянський 75 – Леонідов 94) Кривбас – Карпати 1:1 (Самодін 38 - Мілошевич 50) Нагадаємо, що раніше зіграли... Волинь - Арсенал 1:0 (Гобер 85) Чорноморець - Олександрія 2:1 (Політило 68, Матос 79 - Зейналов 64) ...а сьогодні тур завершать Шахтар (33) - Металіст (31) Ворскла (18) - Таврія (17) Динамо (33) - Зоря (12)

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter