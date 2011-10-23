Результати матчів 14-го туру Чемпіонату України з футболу

07:57, 23 жовтня 2011
Спорт
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Сьогодні центральний матч туру

Завершились чергові три матчі 14-го туру Чемпіонату України з футболу.

Дніпро – Металург 1:0 (Матеус 73)

Іллічівець-Оболонь 2:1 (Ярошенко 50 пен., Полянський 75 – Леонідов 94)

Кривбас – Карпати 1:1 (Самодін 38 - Мілошевич 50)

Нагадаємо, що раніше зіграли...

Волинь - Арсенал 1:0 (Гобер 85)

Чорноморець - Олександрія 2:1 (Політило 68, Матос 79 - Зейналов 64)

...а сьогодні тур завершать

Шахтар (33) - Металіст (31)

Ворскла (18) - Таврія (17)

Динамо (33) - Зоря (12)

 

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