Результати матчів 14-го туру Чемпіонату України з футболу
07:57, 23 жовтня 2011Спорт
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Сьогодні центральний матч туру
Завершились чергові три матчі 14-го туру Чемпіонату України з футболу.
Дніпро – Металург 1:0 (Матеус 73)
Іллічівець-Оболонь 2:1 (Ярошенко 50 пен., Полянський 75 – Леонідов 94)
Кривбас – Карпати 1:1 (Самодін 38 - Мілошевич 50)
Нагадаємо, що раніше зіграли...
Волинь - Арсенал 1:0 (Гобер 85)
Чорноморець - Олександрія 2:1 (Політило 68, Матос 79 - Зейналов 64)
...а сьогодні тур завершать
Шахтар (33) - Металіст (31)
Ворскла (18) - Таврія (17)
Динамо (33) - Зоря (12)
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