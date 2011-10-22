Результати матчів 14-го туру Чемпіонату України з футболу

Зіграно перші матчі 14-го туру Чемпіонату України з футболу

Волинь - Арсенал 1:0 (Гобер 85)

Чорноморець - Олександрія 2:1 (Політило 68, Матос 79 - Зейналов 64)

Арсенал, кинувшись за лідерами, перечепився за Волинь, яка вісім турів сумувала по перемогах. З 23-ма очками він у зоні досяжності Кривбасу.

Чорноморець продовжив "переможну серію" (9 очок у чотирьох матчах), всі його три виграші досягнуті за останній місяць, та й наступний тур не обіцяє сюрпризів: буде гра з Оболонню. Ще кидок - і він в щільній середині таблиці.

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Сьогодні тур продовжать ...

Іллічівець (12) - Оболонь (5)

Кривбас (20) - Карпати (10)

Дніпро (18) - Металург (19)

... і завершать завтра

Шахтар (33) - Металіст (31)

Ворскла (18) - Таврія (17)

Динамо (33) - Зоря (12)