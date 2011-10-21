«Шахтар» закликав своїх фанатів припинити бойкот

Донецький "Шахтар" виступив з заявою, щодо своїх фанатів, які оголосили безстроковий протест у вигляді відмови від підтримки команди під час майбутніх матчів чемпіонату України. Про це інформує ТСН.

"Шахтар" сподівається, що фанати таки будуть підтримувати команду у майбутніх матчах.

"Попереду в "Шахтаря" дуже важливі матчі. Команді потрібна допомога трибун і, зрозуміло, їхньої найбільш активної частини – фанатів. Відмова від підтримки своєї команди виглядає досить дивно, оскільки до клубу, гравців і тренерів ультрас претензій не мають, про що й повідомили у власній заяві.

Ми сподіваємося, що здоровий глузд переможе, і вболівальники "Шахтаря" завжди підтримуватимуть команду незалежно від зовнішніх обставин, що не мають відношення до футболу", - йдеться у заяві ФК "Шахтар".

"Ми завжди підтримували і захищали наших уболівальників. Цієї ж лінії поведінки клуб має намір дотримуватися й надалі. Активні фанати мають цілковите право на організацію свого вболівання виключно згідно з їхнім власним баченням і розумінням, ми проти будь-якого прояву цензури.

Але разом із тим потрібно розуміти, що дії вболівальників не мають суперечити законодавству країни і загальнолюдським нормам поведінки. ФК "Шахтар" проти будь-яких проявів агресії, провокаційних дій, що призводять до безладів, вживання ненормативної лексики на стадіоні та за його межами. Футбол має бути вільним від політики, екстремістських проявів та ксенофобії", - йдеться у повідомленні.

"Шахтар" готовий вивчити кожен конкретний випадок утиску інтересів уболівальників з боку правоохоронних органів і здійснити відповідний розгляд.

"Зрозуміло, якщо такі конкретні випадки справді є. На цей момент представники ультрас-руху такої інформації не надали, хоча клуб постійно відкритий для діалогу", - передає прес-служба донеччан.