Шева пробив у голкіпера (фото)

"Челсі" повернувся до Європи після американського турне. Вчора в Роттердамі, Нідерланди, клуб Романа Абрамовича зіграв внічию з "Феєноордом" 1:1.

Голландці діяли непогано, в їх складі вирізнявся Ройстон Дренте, який незабаром може перейти в "Реал". Відзначимо, що "Челсі" також хотів би придбати талановитого атакуючого півзахисника.

Найреальніший момент для узяття воріт в першому таймі втратив Андрій Шевченко, який вийшов один на один, але пробив прямо в голкіпера.

На останній хвилині першого тайму голландці вийшли вперед. Навіс з штрафного і Кевін Хофланд головою направляє м`яч в сітку.

На 80-ій хвилині гості відігралися. Райт-Філіппс зробив сольний рейд. Простріл у штрафний захисник скинув м`яч Френку Лемпарду, який гарматно пробив у ближній кут 1:1.

Героєм гри став воротар Кудіччіні. Карло відбив у кінці гри пенальті і зберіг нічийний результат..

У інших товариських матчах лондонський "Арсенал" поступився австрійському "Зальцбургу" 0:1, а юнацький клуб "Манчестер Юнайтед" не зміг переграти "Порт Вейл" - 2:3.

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