Динамо вирвало перемогу в останню мить матчу з Бешикташем

Закінчився третій тур групового раунду Ліги Європи УЄФА.

Три українські клуби, що виступають на цьому етапі турніру: Ворскла (група B), Динамо (група E) і Металіст (група G) різною мірою потішили вболівальників.

Полтавчани не змогли забити, але й не пропустили. Кияни аж до кінця гри були близькі до того, щоб продовжити нічийну серію, але 90 +4 хвилина принесла гол Дениса Гермаш - 1:0. Металіст у Швеції - взагалі драматургія - перший пропустив, зрівняв, отримав вилучення на 37-й хвилині і, граючи годину вдесятьох, тричі забив Мальме - 1:4.

У четвертому турі - 3 листопада - всі суперники зустрінуться знову, але вже помінявшись полями. Ворскла вдома продовжить спробу зламати Стандард і вийти з низу таблиці. Динамо має на виїзді довести свою мінімальну перевагу Бешикташу. Металіст у Харкові вийде на поле в ранзі лідера групи: його основні суперники АЗ і Аустрія нейтралізували один одного 2:2.

Група A

Тоттенхем - Рубін 1:0

ПАОК - Шемрок Роверс 2:1

Після трьох ігор: Тоттенхем - 7 очок, ПАОК - 5, Рубін - 4, Шемрок Роверс - 0

Наступні матчі 3 листопада: Рубін - Тоттенхем, Шемрок Роверс - ПАОК

Група B

Ганновер - Копенгаген 2:2

Стандард - Ворскла 0:0

Після трьох ігор: Ганновер - 5 очок, Стандард - 5, Копенгаген - 4, Ворскла - 1

Наступні матчі 3 листопада: Копенгаген - Ганновер, Ворскла - Стандард

Група C

Хапоель - ПСВ 0:1

Рапід - Легія 0:1

Після трьох ігор: ПСВ - 9 очок, Легія - 6, Рапід - 3, Хапоель - 0

Наступні матчі 3 листопада: ПСВ - Хапоель, Рапід - Легія

Група D

Спортинг - Васлуй 2:0

Цюріх - Лаціо 1:1

Після трьох ігор: Спортінг - 9 очок, Васлуй - 2, Цюріх - 2, Лаціо - 2

Наступні матчі 3 листопада: Васлуй - Спортинг, Лаціо - Цюрих

Група E

Динамо - Бешикташ 1:0

Сток Сіті - Маккабі 3:0

Після трьох ігор: Сток Сіті - 7 очок, Динамо - 5, Бешикташ - 3, Маккабі - 1

Наступні матчі 3 листопада: Бешикташ - Динамо, Маккабі - Сток Сіті

Група F

Слован - ПСЖ 0:0

Атлетик - Зальцбург 2:2

Після трьох ігор: Атлетік - 7 очок, Зальцбург - 4, ПСЖ - 4, Слован - 1

Наступні матчі 3 листопада: Зальцбург - Атлетик, ПСЖ - Слован

Група G

Мальме - Металіст 1:4

АЗ - Аустрія 2:2

Після трьох ігор: Металіст - 7 очок, АЗ - 5, Аустрія - 5, Мальме - 0

Наступні матчі 3 листопада: Металіст - Мальме, Аустрія - АЗ

Група H

Брюгге - Бірмінгем 1:2

Марібор - Брага 1:1

Після трьох ігор: Брюгге - 6 очок, Бірмінгем - 6, Брага - 4, Марібор - 1

Наступні матчі 3 листопада: Бірмінгем - Брюгге, Брага - Марібор

Група I

Ренн - Селтік 1:1

Удінезе - Атлетіко 2:0

Після трьох ігор: Удінезе - 7 очок, Атлетіко - 4, Селтік - 2, Ренн - 2

Наступні матчі 3 листопада: Атлетіко - Удінезе, Селтік - Ренн

Група J

АЕК Ларнака - Шальке 0:5

Маккабі - Стяуа 5:0

Після трьох ігор: Шальке - 7 очок, Маккабі - 6, Стяуа - 2, АЕК - 1

Наступні матчі 3 листопада: Шальке - АЕК, Стяуа - Маккабі

Група K

Вісла - Фулхем 1:0

Оденсе - Твенте 1:4

Після трьох ігор: Твенте - 7 очок, Фулхем - 4, Оденсе - 3, Вісла - 3

Наступні матчі 3 листопада: Твенте - Оденсе, Фулхем - Вісла

Група L

Локомотив - АЕК 3:1

Штурм - Андерлехт 0:2

Після трьох ігор: Андерлехт - 9 очок, Локомотив - 6, Штурм - 3, АЕК - 0

Наступні матчі 3 листопада: Андерлехт - Штурм, АЕК - Локомотив