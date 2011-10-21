Збірній України з карате не дали візи до Італії

Збірна України з карате не зможе взятии участь у чемпіонаті світу, що за кілька днів відбудеться в італійському Турині, оскільки спортсменам відмовили у наданні віз.

Як повідомляє «Чемпіон» з посиланням на Prosport.tsn.ua, тренери української збірної підозрюють, що таким чином італійці позбулися серйозних конкурентів.

Три роки тому українці на змаганняїх в Італії посіли друге місце.

"Нас було 27 спортсменів, але ми зайняли 2-е місце. Цього разу італійці, мабуть, бояться, що приїдуть 70 людей і посядуть перше місце загальнокомандне", – заявив тренер національної збірної Андрій ЗИМА.

Торік у Польщі на чемпіонаті світу українська команда також посіла друге місце у командному заліку. Тренери підозрюють, що підґрунтя нечесної гри полягає у страху конкуренції з українською збірною, адже відпочатку італійці неохоче надавали необхідні документи.

Як повідомили у команді, у візовий центр при Посольстві Італії у Києві спортсмени звернулися на початку жовтня, і тоді до наданих пакетів документів не було жодної претензії. Але віз у паспорті українські каратисти так і не побачили. “Нібито через відсутність оригіналу листа підтвердження від італійських колег. Лист з Італії, надісланий поштою, дипломатів не влаштував”, – зазначили у збірній.

На оформлення віз спортсмени витратили по 1,5 тисячі гривень та додатково ще по 500 євро на готель і квитки. На лист ТСН працівники італійського консульства не відгукнулись. Від коментарів телефоном співробітники відмовилися.