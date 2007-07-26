Фідель Кастро звинуватив США і Німеччину у втечі боксерів

Кубинський лідер Фідель Кастро поклав на США і Німеччину відповідальність за втечу спортсменів із збірної Куби на Панамериканських іграх в Бразилії, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на кубинські ЗМІ.

"Сполучені Штати й Німеччина, обіцяючи великі гроші, заохочують кубинських спортсменів до зради", - йдеться в оприлюдненій у всіх кубинських ЗМІ статті Кастро "Бразилія - помічник США?".

"Опівдні 22 липня було одержано гідну жалю звістку, що два найвидатніші кубинські боксери Гільєрмо Рігондо і Ерісленді Лара не з`явилися на процедуру зважування перед боями першого раунду змагань. Це стало для нас "нокаутом", проплаченим американськими банкнотами", - зазначається в статті.

Кастро стверджує, що "в Німеччині також існує мафія, яка займається тим, що на найбільших міжнародних змаганнях купує кубинських спортсменів, використовуючи витончені психологічні методи та мільйони доларів".

"Зрада за гроші - один з улюблених видів зброї, яку використовують Сполучені Штати для того, щоб зламати опір Куби", - пише він.

Кубинський лідер не бачить виправдання для спортсменів, які просять політичного притулку. "Наперед відомо, що надалі вони стануть найманими спортсменами в суспільстві споживання", - робить висновок Кастро.

Спортсмени з Куби використовують Панамериканські ігри в Бразилії для того, щоб дезертирувати із збірної, а отже, і з країни.

Олімпійський чемпіон Рігондо і чемпіон світу Лара в неділю залишили готель, де жили, і звідтоді їх ніхто не бачив.

Цей випадок став вже другим зникненням кубинських спортсменів на Панамериканських іграх. Раніше втік кращий гравець гандбольної команди Куби Рафаель Дакоста.

На початку року із збірної Куби втекли ще три боксери, що здобули золоті медалі на Олімпіаді в Афінах, - Ян Бартелемі, Юріоркіс Гамбоа і Одланьєр Соліс. Вони зникли з табору збірної під час тренувального збору в Венесуелі. Нині вони в США, де вже підписали професійні контракти з промоутерами.