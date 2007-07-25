У Німеччині переграють фінал чемпіонату... 1894 року

Футбольний союз Німеччини (DFB) ухвалив розіграти титул переможця першого чемпіонату країни, що відбувся 1894 року. Тоді у фіналі мали зустрітися клуби "Ханау", що представляє однойменне місто, і берлінська "Вікторія", але футболісти "Ханау" не знайшли грошей на дорогу, повідомляє Reuters.

Ханау, розташований на південному заході Німеччини за 400 кілометрів від Берліна. 1894 року чемпіоном країни з огляду на нез`яву суперника була оголошена "Вікторія", але тепер цей титул вирішено розіграти наново. Перший матч двораундового протистояння вже зіграний, він закінчився перемогою "Вікторії" з рахунком 3:0. Гра у відповідь відбудеться у суботу 29 липня.

Нині обидва клуби виступають в регіональних лігах Німеччини, але "Вікторія" вважається командою вищого статусу. Президент DFB Тео Цванцигер, що відвідав перший матч, високо оцінив ідею розіграти титул чемпіонату 1894 року через 113 років, зазначивши, що обидві команди підійшли до відкладеного фіналу з усією серйозністю.

Лента.ру