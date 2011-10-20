Результати матчів 3-го туру Ліги чемпіонів (групи E-H)

Наступна гра - знову з Зенітом

Закінчилися матчі 3-го туру групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА в групах E-H. Група E Челсі - Генк 5:0 Байєр - Валенсія 2:1 Після трьох турів: Челсі - 7 очок, Байєр - 6, Валенсія - 2, Генк - 1 Наступні ігри 1 листопада: Генк - Челсі, Валенсія - Байєр Група F Олімпіакос - Боруссія 3:1 Марсель - Арсенал 0:1 Після трьох турів: Арсенал - 7 очок, Марсель - 6, Олімпіакос - 3, Боруссія - 1 Наступні ігри 1 листопада: Боруссія - Олімпіакос, Арсенал - Марсель Група G Шахтар - Зеніт 2:2 Порту - АПОЕЛ 1:1 Після трьох турів: АПОЕЛ - 5 очок, Зеніт - 4, Порту - 4, Шахтар - 2 Наступні ігри 1 листопада: Зеніт - Шахтар, АПОЕЛ - Порту Група H Барселона - Вікторія 2:0 Мілан - БАТЕ 2:0 Після трьох турів: Барселона - 7 очок, Мілан - 7, Вікторія - 1, БАТЕ - 1 Наступні ігри 1 листопада: Вікторія - Барселона, БАТЕ - Мілан *** Нагадаємо, що раніше зіграли команди груп A-D Група А Манчестер Сіті - Вільярреал 2:1 Наполі - Баварія 1:1 Після трьох турів: Баварія - 7 очок, Наполі - 5, Манчестер Сіті - 4, Вільярреал - 0 Наступні ігри 2 листопада: Вільярреал - Манчестер Сіті, Баварія - Наполі Група B ЦСКА - Трабзонспор 3:0 Лілль - Мілан Інтер 0:1 Після трьох турів: Інтер - 6 очок, ЦСКА - 4, Трабзонспор - 4, Лілль - 2 Наступні ігри 2 листопада: Трабзонспор - ЦСКА, Інтер - Лілль Група C Базель - Бенфіка 0:2 Оцелул - МЮ 0:2 Після трьох турів: Бенфіка - 7 очок, МЮ - 5, Базель - 4, Оцелул - 0 Наступні ігри 2 листопада: Бенфіка - Базель, МЮ - Оцелул Група D Динамо Загреб - Аякс 0:2 Реал Мадрид - Ліон 4:0 Після трьох турів: Реал - 9 очок, Ліон - 4, Аякс - 4, Динамо - 0 Наступні ігри 2 листопада: Аякс - Динамо, Ліон - Реал

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