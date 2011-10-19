Фанати Зеніта пройшлися маршем по Донецьку

Вболівальники пітерського "Зеніту" влаштували масштабний марш у Донецьку перед матчем 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти "Шахтаря".

Фанати маршували від площі Леніна до "Донбас-Арени". Гості гучно співали пісні, використовували велику кількість піротехніки, було багато прапорів і візуально хода пітерців була дуже красивою.

Самі вболівальники заявили, що їх зібралося мільйон, проте за інформацією прес-служби "Шахтаря", очікувалося близько п`яти тисяч фанатів пітерської команди.

Як зазначає ТСН, що схожих подій Донецьк ще не бачив.