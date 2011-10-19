Фанати Зеніта пройшлися маршем по Донецьку
21:54, 19 жовтня 2011Спорт
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Було багато піротехніки
Вболівальники пітерського "Зеніту" влаштували масштабний марш у Донецьку перед матчем 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти "Шахтаря".
Фанати маршували від площі Леніна до "Донбас-Арени". Гості гучно співали пісні, використовували велику кількість піротехніки, було багато прапорів і візуально хода пітерців була дуже красивою.
Самі вболівальники заявили, що їх зібралося мільйон, проте за інформацією прес-служби "Шахтаря", очікувалося близько п`яти тисяч фанатів пітерської команди.
Як зазначає ТСН, що схожих подій Донецьк ще не бачив.
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