Сьогодні у Донецьку Шахтар гратиме з Зенітом
Початок матчу - 21.45
У середу на "Донбас-Арені" відбудеться матч між чемпіонами країн - донецьким "Шахтарем" і пітерським "Зенітом". Чвертьфіналіст минулого розіграшу Ліги чемпіонів має намір почати виправлятися за невдачі на старті групового етапу.
Ліга чемпіонів. Груповий етап
Група G. 3-й тур
Донецьк. "Донбас-Арена". Початок трансляції - о 21:45
Головний арбітр: Франк де Блекере (Бельгія)
ШАХТАР (Донецьк, Україна) - ЗЕНІТ (Санкт-Петербург, Росія)
• До спарених матчів із "Зенітом" команда Мірчі Луческу підійшла всього з одним очком в активі, здобутим у домашній зустрічі з АПОЕЛем. Між тим, у минулому сезоні у двох стартових турах донеччани набрали шість балів.
У поточному розіграші, як і "Шахтар", від рук кіпріотів постраждав "Зеніт", що поступився в Нікосії в першому матчі. Щоправда, потім пітерці вдома обіграли "Порту", довівши, що в них немає приводу відчувати страх перед українською командою.