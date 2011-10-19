Сьогодні у Донецьку Шахтар гратиме з Зенітом

У середу на "Донбас-Арені" відбудеться матч між чемпіонами країн - донецьким "Шахтарем" і пітерським "Зенітом". Чвертьфіналіст минулого розіграшу Ліги чемпіонів має намір почати виправлятися за невдачі на старті групового етапу.

Ліга чемпіонів. Груповий етап

Група G. 3-й тур

Донецьк. "Донбас-Арена". Початок трансляції - о 21:45

Головний арбітр: Франк де Блекере (Бельгія)

ШАХТАР (Донецьк, Україна) - ЗЕНІТ (Санкт-Петербург, Росія)

• До спарених матчів із "Зенітом" команда Мірчі Луческу підійшла всього з одним очком в активі, здобутим у домашній зустрічі з АПОЕЛем. Між тим, у минулому сезоні у двох стартових турах донеччани набрали шість балів.

У поточному розіграші, як і "Шахтар", від рук кіпріотів постраждав "Зеніт", що поступився в Нікосії в першому матчі. Щоправда, потім пітерці вдома обіграли "Порту", довівши, що в них немає приводу відчувати страх перед українською командою.

ТСН