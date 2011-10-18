ФІФА буде платити за інформацію про договірні матчі

У наступному році футбольна організація почне заохочувати грошима інформаторів, які розповідатимуть про договірні матчі. Про це заявив голова служби безпеки ФІФА Кріс Ітон.

«У січні 2012 року ми запустимо програму матеріального заохочення за інформацію про договірні матчі. Потім організуємо гарячу лінію з цього питання.

Гравців, які добровільно розкажуть про прояви корупції у футболі, очікує амністія. Вважаю, що футболісти дадуть відповідь на заклик. За останній рік до мене зверталися багато спортсменів з різною інформацією, не думаючи про можливе покарання», — заявив К.Ітон.

Нагадаємо, що в нинішньому році вибухнуло відразу декілька гучних скандалів, пов'язаних із договірними матчами, у тому числі у Греції, Італії, Туреччини, Фінляндії та низці інших країн.

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