Мілан відмовляється від спроб повернути Шеву

Президент італійського "Мілана" Сильвіо Берлусконі вважає, що його клуб втратив можливість повернути нападаючого "Челсі" Андрія Шевченка на стадіон "Сан-Сіро".

30-річний Шевченко, після того, як лондонський клуб придбав його у "Мілана" за 30 мільйонів фунтів, забив у своєму першому сезоні в прем`єр-лізі 4 голи; останнім часом постійно точилися розмови про його повернення до Італії.

В інтерв`ю телеканалу "Мілана" Берлусконі сказав: "Ми не бачимо можливості зробити пропозицію, яка б задовольнила "Челсі". Існують непереборні перешкоди, пов`язані з вартістю гравця".

"Я з великою прихильністю ставлюся до Шеви і завжди висловлювався на підтримку його можливого повернення", - додав Берлусконі.

Нагадаємо, що раніше цього місяця тренер "Челсі" Жозе Моурінью стверджував, що Шевченко може бути ключовим гравцем у складі "синіх" у наступному сезоні.

В інтерв`ю ВВС Five Live Моурінью сказав: "Якщо він гратиме і матч за матчем показуватиме мені, що він заслуговує того, щоб грати, я буду дуже щасливий. Сподіваюся, Шева зможе зробити це. Якщо Шева гратиме чудово, я повинен буду ставити до складу його і Дрогба разом, і це для мене не проблема".

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