Футболіст відправив арбітра в нокаут за червону картку

Під час матчу однієї із нижчих ліг чемпіонату Англії між "Реддіч Юнайтед" та "Чешем Юнайтед" гравець "червоних" Джош Макензі відправив в нокаут арбітра гри, повідомляє ТСН.

Макензі не сподобалося, що суддя показав йому червону картку, тому розлючений футболіст підійшов до рефері і вдарив його так, що той не зміг продовжити матч.

Після цього Маккензі стрімголов втік в роздягальню, а за ним погналися стюарди. Суддя зупинив гру після розмови з гравцями, сказавши, що не може в такому стані працювати, і футболісти також пішли з поля. Після чого на стадіон вийшла поліція, яка негайно заарештувала Маккензі.

Після гри клуб бешкетника випустив заяву, в якій пріс свої вибачення: "Нам дуже шкода, що такий інцидент мав місце саме в нашій команді. Ми раді тому, що рефері прийшов до тями після такого удару і зараз з ним все в порядку".

Крім того, керівництво "Реддіч Юнайтед" прийняло рішення в терміновому порядку розлучитися з футболістом, повідомивши, що ніколи цей гравець більше не буде виступати за цю команду.