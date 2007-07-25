Клуб Андрія Вороніна почав з перемоги похід за Barclay Cup 2007

"Ліверпуль" здобув упевнену перемогу над китайським клубом "Саут Чайна" - 3:1 - в рамках турніру Barclay Cup 2007, який проходить в Азії .

Протягом перших 55 хвилин матчу футболісти в червоному діяли виключно флангами або довгими передачами. Два англійські голи було забито за безпосередньої участі Пітера Крауча. Перший, коли на нападаючому порушили правила біля штрафної, і Ріїсе потужним ударом відкрив рахунок, а другий, коли Крауч стягнув на себе трьох захисників, і Воронін, який увірвався у воротарський майданчик заробив пенальті, який реалізував Хабі Алонсо.

Після заміни "Башти" і виходу Куйта "Ліверпуль" почав діяти через центр, в основному короткими передачами. Постійно голландець опинявся в центрі подій, проте деякі його удари не досягали мети, а деколи він просто перетримував м`яч. Одного разу дії Дірка принесли успіх - скидання на Аггера було дійсно шедевральним.

Парадоксально, але найкрасивіший гол забили китайці. Капітан "Саут Чайна" Лі Хайкян закрутив м`яч у дев`ятку з 30 метрів. На більше азіатських футболістів не вистачило.

Наступний матч "Ліверпуль" проведе 3 серпня проти "Шанхай Шеньхуа" на стадіоні "Де Кейп".

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