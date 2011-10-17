100-річний учасник марафону подолав 42 км з рекордом Гіннесса

Столітній мешканець Індії Фауджа Сінгх потрапив до "Книги рекордів Гіннесса", після того як став найстарішим учасником марафонського забігу, якому вдалося подолати всю дистанцію до кінця, рекорд зафіксований у Торонто, повідомляє РІА "Новости".

На марафонську дистанцію йому знадобилося більше восьми годин, він посів останнє місце серед учасників, проте поважний вік бігуна дозволив йому увічнити своє ім`я в "Книзі рекордів".

На фініші спортивного дідуся очікували члени сім`ї та друзі, які привітали його з досягненням і побажали ще довгих років життя.